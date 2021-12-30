Мурашко: инфицированные "омикроном" проводят меньше времени в стационарах

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Имеющиеся сегодня данные свидетельствуют о том, что инфицированным штаммом коронавируса "омикрон" пациентам необходимо меньше времени находиться в больницах для получения необходимого лечения. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Опыт других стран, где "омикрон" широко распространяется, показывает, что требуется меньшее пребывание в стационаре инфицированных этим штаммом, но за счет быстрого течения и большого количества пациентов нагрузка на медицинскую систему лавинообразно возрастает", - сказал он.

Глава Минздрава также уточнил, что по итогам выезда в ЮАР специалисты Минздрава совместно со специалистами Роспотребнадзора основательно изучили вопросы клиники и течения болезни при заражении "омикроном" и пришли к выводу, что она напоминает гриппоподобное течение. Среди симптомов - першение в горле, субфебрильная лихорадка (повышение температуры тела на протяжении длительного времени в пределах 37,1 - 38 градусов - прим. ТАСС), миалгия, интоксикация и поражение желудочно-кишечного тракта, уточнил Мурашко.

Министр призвал граждан на протяжении праздничных дней активно вакцинироваться и ревакцинироваться. "Вакцинация является эффективной защитой как против штамма "дельта", так и против штамма "омикрон". Запасов вакцины в регионах достаточно", - заключил он.

Рост числа госпитализаций

Министр также сообщил, что рост числа пациентов с коронавирусной инфекцией, госпитализированных в медучреждения в тяжелом состоянии, наблюдается в 16 регионах России.

"В 16 субъектах наблюдается рост числа госпитализированных в тяжелом состоянии, что говорит о том, что граждане поздно обращаются к врачу", - сказал он.

В ходе заседания министр также отметил, что 77% пациентов с ковидом получают лечение амбулаторно, остальные - стационарно. "Мы по-прежнему видим, что большое количество пациентов находится в палатах реанимации. Более 4 тыс. человек находится на искусственной вентиляции легких и ЭКМО [аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации]", - сообщил он, добавив, что количество резервного коечного фонда сегодня составляет 30%.

Мурашко призвал регионы в период новогодних праздников обратить особое внимание на своевременную выписку из стационаров, чтобы не допускать перегрузки и длительного пребывания в медицинских учреждениях. Он отметил, что организован контроль за наличием и бесперебойным обеспечением медицинских организаций лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, медицинским кислородом и средствами диагностики. По словам главы Минздрава, система здравоохранения находится в режиме повышенной готовности.