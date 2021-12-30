Допуск на культурные мероприятия по ковид-сертификатам ввели в 79 регионах России

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Допуск на культурные мероприятия по сертификатам о вакцинации или о перенесенном ковиде введен в 79 регионах России, на объекты общепита - в 75, на спортивные - в 77, сообщила в четверг руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Организован допуск лиц на различные мероприятии при наличии сертификата: при посещении культурно-развлекательных мероприятий в 79 регионах, при посещении объектов общественного питания - в 75 регионах; спортивных мероприятий - в 77 регионах; для заселения в гостиницы - в 62 регионах; для посещения торговых центров - в 55 регионах; при посещении учреждений сферы услуг - в 37 регионах; в одном регионе - на транспорте", - сказала она на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также в 66 регионах РФ введен запрет на оказание услуг общественного питания в ночное время - с 23:00 до 6:00