МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Израильской онлайн-платформе MyHeritage грозит административный штраф до 6 млн рублей за нарушение законодательства РФ о персональных данных.

Дело будет рассматриваться в мировом суде в Москве 17 января в 12:00 мск, указано в базе данных суда. В отношении компании возбуждено административное дело по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ). Максимальное наказание по ней - административный штраф в размере до 6 млн рублей.

Компания MyHeritage была создана в Израиле в качестве международной соцсети и генеалогического сайта, где участники могут создавать собственные семейные веб-сайты, родовые древа и искать предков, производить генеалогические ДНК-тесты. Она насчитывает более 70 млн пользователей.