Куйвашев предложил закрепить за отцами право получать выплату за "Материнскую доблесть"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Выплаты, предусмотренные для женщин, награжденных знаком "Материнская доблесть" в Свердловской области, должны быть переданы отцам в случае смерти матери для дальнейшего содержания детей. С таким предложением выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В своем аккаунте в Instagram глава региона рассказал историю о враче-онкологе из Екатеринбурга Викторе Шипицыне, который остался один один с шестью детьми после смерти жены Юлии. Женщина была награждена областным знаком, но выплату получить не успела.

"А еще оказалось, что Юлия была награждена нашим региональными знаком "Материнская доблесть", к которому полагается выплата - больше 40 тыс. рублей. Получить их она не успела, но по закону мужу передать деньги нельзя. <…> В Свердловской области таким знаком отмечены около 10 тыс. матерей, и такая ситуация возникла, пожалуй, впервые. Тем не менее, я попросил Минсоцполитики вместе с депутатами проработать вопрос изменения регионального законодательства", - написал Куйвашев. Кроме того, губернатор распорядился построить новый дом для семьи Шипицыных.

Свердловская область стала одним из первых регионов в России, где был утвержден знак отличия "Материнская доблесть". В прошлом году он достался более 500 свердловчанкам, родившим или усыновившим и воспитавшим пятерых и более детей.