Первое паллиативное отделение для детей открылось в Самарской области

САМАРА, 30 декабря. /ТАСС/. Первое в Самарской области паллиативное отделение для детей открылось в педиатрическом корпусе клинической больницы им. В.Д. Середавина в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области в четверг.

"Открытие отделения стало возможным благодаря объединению усилий разных людей: профессиональных врачей, волонтеров и представителей благотворительных фондов. Но начальный импульс создала лично [руководитель благотворительный фонд "ЕВИТА"] Ольга Юрьевна Шелест - совершенно удивительный человек, для которой нет чужой беды, чужих детей. Она нам подсказала, что такое отделение нужно. Дальше совместно с фондом "ЕВИТА" благодаря поддержке [основателя фонда] Владимира Евгеньевича Аветисяна мы реализовали этот проект. Оснащение этого отделения - это благотворительная помощь фонда", - цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Новое отделение состоит из семи палат, каждая оформлена в индивидуальном стиле благодаря художникам-волонтерам. На стенах изображены персонажи детских сказок и мультфильмов. Помимо необходимого медоборудования в палатах есть телевизоры, кондиционеры, холодильники, микроволновые печи и другая бытовая техника. На этаже имеется отдельная душевая кабина и ванная комната. В целом в отделении есть процедурный кабинет, комнаты для приготовления молочных смесей, ординаторская, сестринская и санитарные помещения. Создан и стоматологический кабинет для санации и лечения зубов детям.

Здесь ребенок сможет получить помощь любого врача, который работает в педиатрическом корпусе больницы им. В.Д. Середавина, отметила Шелест. "Врач придет, осмотрит его, сделает свои назначения, если будет необходима операция, его прооперируют, и он вернется сюда. <…> Более того, на каждом этапе создания этого отделения мы советовались с родителями", - рассказала она.

В центре медики будут оказывать первичную паллиативную специализированную медпомощь, проводить плановые госпитализации, назначать лекарства, ухаживать за дренажами и стомами, лечить хронические заболевания, а также оказывать психологическую помощь и консультации для родителей по уходу за детьми. Планируется, что новое отделение примет первых пациентов в январе.

Ситуация с паллиативной помощью

Первые койки для паллиативных детей в Самарской области создали три года назад. "И места могли мигрировать из любого отделения, из любой 8- или 15-местной палаты. Тяжелобольной ребенок, нуждающийся в санации, в кислородной поддержке, который кормится через зонд или со стомой, находится еще среди 10 или 14 детей. Это стресс и для мамы, и для ребенка, и для всех окружающих", - отметила Ольга Шелест. Поэтому фонд три года назад оборудовал шесть отдельных одноместных паллиативных палат на базе больницы им. Середавина и на базе Тольяттинской городской детской больницы. Однако, по словам руководителя фонда "ЕВИТА", этого было мало, так как детям нужна была специализированная помощь в специальном отделении. В областном Минздраве отметили, что ранее паллиативная служба была представлена выездными бригадами, диспансеризацией.

Сейчас в реестре паллиативных детей состоят более 200 пациентов. Основная часть - 59% - имеет неврологические патологии, 18% - генетические нарушения, 14% - врожденные пороки развития, 3% - онкологические заболевания. Среди детей с паллиативным статусом есть пациенты с редкими заболеваниями, а также те, кто нуждается в искусственной вентиляции легких или круглосуточном парентеральном питании.

В ближайшие годы планируется открыть еще два отделения паллиативной помощи детям в Самарской области - на базе больницы Ивановой и Тольяттинской детской городской клинической больницы. Азаров поддержал инициативу. Помимо этого, будет создано специальное мобильное приложение для родителей паллиативных детей, которые в любое время смогут обратиться к врачам за помощью или за советом.