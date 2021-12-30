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Пандемия COVID-19

Полицейский в Греции, штрафовавший за отсутствие масок, сам заплатит штраф в €300

Министерство по делам защиты граждан сообщило, что "его было решено перевести в другую службу"

АФИНЫ, 30 декабря. /ТАСС/. Полицейский в Греции, штрафовавший прохожих за отсутствие защитных масок, заплатит штраф в €300 за то, что у него самого в тот момент не было маски на лице. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг Министерством по делам защиты граждан Греции.

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"Министр по делам защиты граждан Такис (Панайотис) Теодорикакис немедленно вмешался в связи с инцидентом, который произошел в городе Патры с сотрудником полиции, который выписывал штрафы гражданам за то, что они были без маски на лице в то время, когда он сам был без маски. Сотрудник полиции был оштрафован на €300, и в его отношении будет проведена дисциплинарная проверка. Кроме того, его было решено перевести в другую службу", - сообщило ведомство.

Власти Греции с 24 декабря ввели обязательное ношение масок на улице и в помещениях. Штраф за ее отсутствие составляет €300. С 30 декабря является обязательным использование маски с высокой степенью защиты (KN95, FFP2) или одновременно двух масок на лице в супермаркетах, средствах общественного транспорта, а также персоналом предприятий общественного питания. При этом в бары, кафе, музеи, театры, кинотеатры, рестораны, ночные клубы и другие развлекательные заведения, а также в промтоварные магазины посетителей пропускают только со свидетельством о вакцинации или о перенесенном COVID-19.

В последние дни в Греции нарастает число ежедневно выявляемых случаев инфицирования коронавирусом. В среду было объявлено о 28 828 новых случаях, что стало максимальным приростом в стране с 11-миллионным населением за 24 часа с начала пандемии. Ожидается, что в четверг этот антирекорд будет побит и будет объявлено о примерно 35 тыс. новых случаев инфицирования.

Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис сообщил в эфире греческого телеканала ЭРТ-1, что быстро распространяющийся омикрон-штамм стал преобладающим в Греции, вытеснив дельта-штамм. В связи с этим он заявил об ожидании антирекордов по количеству инфицированных за сутки.

Теги
ГрецияПандемия COVID-19
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