Глава Тамбовской области Максим Егоров исполнил новогодние желания детей

ТАМБОВ, 30 декабря. /ТАСС/. Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогодние желания четверых ребят, подарив троим из них планшеты, еще один пятиклассник получил квадрокоптер. Об этом глава региона сообщил в четверг на своей странице во "ВКонтакте".

"Лично исполнил желание Антона Томонова из Тамбова - ученика пятого класса Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения. Подарил планшет. Такой же подарок пожелали братья Малковы - они увлекаются рисованием и компьютерными играми. Планшет поможет и в обучении, и в хобби", - сообщил Егоров.

Еще один подарок, по словам главы региона, вручили пятикласснику из Никифоровского района Алексею Чиркову. Это квадрокоптер, о котором мальчик давно мечтал. Как отметили в пресс-службе областной администрации, школьник имеет инвалидность по зрению, но не отстает от своих сверстников, хорошо учится и занимается волонтерской деятельностью. "Всегда приятно исполнять мечты, быть для кого-то волшебником", - сообщил Егоров, уточнив, что в общей сложности он и его заместители исполнили желания более 20 детей.

Ежегодная "Елка желаний" является традиционной акцией в числе мероприятий "Новый год в каждый дом". Ее организатором выступает благотворительный проект "Мечтай со мной" президентской платформы "Россия - страна возможностей". С 2018 года новогодние деревья с заветными желаниями участников устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях и в партнерских организациях. "Елочные" мечты исполняют первые лица государства, федеральные министры, главы регионов, руководители госкорпораций, спортсмены, телеведущие, артисты и просто неравнодушные россияне.