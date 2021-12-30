Губернатор Петербурга вручил подарки детям - участникам акции "Елка добра"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился в Смольном с детьми, загадавшими свои новогодние желания в рамках акции "Елка добра", и вручил им подарки. Праздничные сюрпризы получили дети из малообеспеченных семей города, сообщили в четверг в пресс-службе петербургской администрации.

"Уже завтра мы будем встречать Новый год. А затем - Рождество. Это время чудес и исполнения самых заветных желаний. На Новый год принято делать подарки, особенно детям. В Смольном у нас стоит праздничное волшебное дерево - Елка добра. На нем - только игрушки и открытки от ребят с их пожеланиями. Я снял три, они оказались вашими. С радостью выполняю сегодня ваши пожелания", - сказал губернатор Александр Беглов.

В качестве загаданных подарков 15-летняя Элина Заржевская получила в подарок алмазную мозаику, двухлетний Владислав Гриб - робота, а девятилетняя Виктория Ивлеева - подарочную карту в "Детский мир" и конструктор "Лего".

Александр Беглов добавил, что другие ребята, которые отправили на "Елку добра" свои открытки, тоже получат подарки. "Эти записки сняли мои коллеги. Они обязательно выполнят желания ребят", - сказал губернатор.

Новогодняя акция "Елка добра" проводится при поддержке правительства Санкт-Петербурга и благотворительных фондов. Дети-сироты, дети из многодетных семей или дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, написали свои пожелания Деду Морозу. Их записки разместили на 23 елках, установленных в Смольном, в Невской ратуше, в Законодательном собрании, в районных администрациях и деловых торговых центрах, на Дворцовой и Манежной площадях.