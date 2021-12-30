Движение по трассе А-215 ограничат с 6 января из-за ремонта моста в Подпорожском районе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Движение автотранспорта по федеральной трассе А-215, соединяющей Санкт-Петербург и Архангельск через Вытегру ("Звездный маршрут"), ограничат с 6 января в связи с началом ремонта моста через реку Веранда в Подпорожском районе Ленобласти. Работы продлятся до августа 2023 года, сообщили в четверг в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"Ремонт моста через Веранду планируется завершить в августе 2023 года. С 6 января 2022 года движение транспорта по мосту будет организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием. Скорость ограничена до 40 км/ ч", - сказали в пресс-службе.

В рамках реконструкции моста на 86-м км трассы специалисты должны уложить новый асфальт, заменить деформационные швы и 84 опоры, смонтировать 458 м оцинкованных барьерных ограждений, обустроить водоотводы.

В апреле 2019 года трасса А-215 получила статус федеральной. Она стала частью шоссе Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок.