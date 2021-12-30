Коронавирусный госпиталь закроют в Кабардино-Балкарии с 1 января

НАЛЬЧИК, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии приняли решение о закрытии еще одного госпиталя, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, с 1 января в связи с улучшением эпидемической ситуации. Об этом сообщил в четверг председатель правительства региона Алий Мусуков в ходе итогового заседания республиканского кабмина.

"На пике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в республике функционировало семь госпиталей особо опасных инфекций с общей коечной мощностью 1 733 койки. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в настоящее время в республике функционируют пять госпиталей мощностью 960 коек. С 1 января еще один госпиталь мы закроем и переведем на предоставление плановой помощи больным", - рассказал Мусуков.

Он подчеркнул, что в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в 2021 году укреплена материально-техническая база госпиталей особо опасных инфекций, развернутых на территории республики, а также медицинских организаций, оказывающих амбулаторную помощь больным с этой инфекцией. Развернуты дополнительные пункты вакцинации.

По данным оперштаба, в регионе наблюдается снижение количества заболевших, на 30 декабря выявили 41 874 случая (91 - за сутки). В результате 287 КТ-исследований выявили 113 больных с признаками вирусной пневмонии. Выздоровели 37 882 человека (79 - за сутки), умерли 1 434 пациента (восемь - за сутки). Доля вакцинированных от взрослого населения достигла 40%.