На Украине будут закрывать родильные отделения из-за низкой востребованности

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Родильные отделения некоторых государственных больниц Украины закроют из-за малого числа рожениц. Как сообщает в четверг сайт издания "Сегодня", продолжат работу только те учреждения, где в 2021 году на свет появились более 150 детей.

Как пояснили изданию источники в Национальной службе здоровья, нет смысла содержать отделение, которое принимает несколько рожениц в год. В Нацслужбе привели в пример Мелитопольскую центральную райбольницу, где за год приняли 15 родов, и Мелитопольский городской роддом, где родились 832 ребенка.

В ведомстве отметили, что медучреждениям будут больше платить за каждые принятые роды - со следующего года тариф повысится с 10 тыс. гривен ($368) до 15 тыс. гривен ($552). Для больниц, отвечающих дополнительным требованиям, где принимают рожениц с сопутствующими заболеваниями или осложнениями беременности, тариф увеличивается до 20 тыс. гривен ($735).

Также будут повышены требования к квалификации врачей.