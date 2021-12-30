Ремонтные работы завершились на станции "Технологический институт - 1" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Строительно-монтажные работы по реконструкции станции метро "Технологический институт - 1" в Петербурге завершились, обновили вестибюль, а количество эскалаторов увеличили с трех до четырех. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

"На сегодняшний день на станции завершены строительно-монтажные работы. Обновленный вестибюль и наклонный ход станции метро "Технологический институт - 1" заработает после получения и оформления всей необходимой разрешительной документации для безопасной эксплуатации объекта. Завершиться этот процесс должен ориентировочно до середины февраля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что вестибюль станции "Технологический институт - 1" стал первым в Петербурге, где в рамках реконструкции три эскалатора заменили на четыре, это должно увеличить пропускную способность станции. Также частично заменили конструкции наклонного хода. Теперь вестибюль станции оснащен лестничными подъемными устройствами для обеспечения доступа маломобильных групп населения, провели реставрационные работы на отдельных архитектурных элементах. В машинном помещении установлено современное оборудование и система управления.

Специалистам удалось сохранить и отремонтировать торшеры и решетки динамиков громкоговорителей, представляющих художественную ценность. Работы проводились под надзором комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга. Кроме того, восстановили исторические помещения вестибюля, в которых когда-то находились телефонные будки. Как они теперь будут использоваться, решит ГУП "Петербургский метрополитен".

Изначально работы по реконструкции станции должны были завершиться в сентябре 2021 года. Однако график пришлось скорректировать, увеличив сроки производства работ в связи с банкротством производителя эскалаторного оборудования ЗАО "СМУ-9 "Метрострой". Кроме того, после вскрытия, уже в процессе работы, пришлось устранять водопроявления. Все это потребовало больше времени на проведение реконструкции.

Банкротство OAO "Метрострой"

В конце августа 2021 года крупнейшая петербургская компания по строительству метрополитена "Метрострой" и несколько его дочерних структур, в том числе "СМУ-9 "Метрострой", признали банкротом по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В компании ввели процедуру конкурсного производства.

В феврале 2020 года суд ввел в отношении нее процедуру наблюдения и назначил временного управляющего. В октябре 2020 года при участии ВТБ создали компанию "Метрострой Северной столицы", 65% акций которой передали в собственность города. В октябре 2021 года распоряжением правительства России компанию "Метрострой Северной столицы" наделили статусом единственного исполнителя работ, связанных с проектированием, строительством и реконструкцией объектов метро в Петербурге. Решение приняли по поручению президента России Владимира Путина. К первому чтению проекта бюджета города на 2022 год на строительство метрополитена предусмотрели 28,3 млрд рублей.