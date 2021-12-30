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Путин подписал закон о лишении свободы на срок до трех лет для злостных нарушителей ПДД

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин подписал закон о лишении свободы на срок до трех лет для злостных нарушителей ПДД.

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