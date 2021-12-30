Основатель фонда "Нужна помощь" Митя Алешковский уходит с поста директора проекта

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Основатель благотворительного фонда "Нужна помощь" и портала "Такие дела" Митя Алешковский сообщил о том, что покидает должность директора проектов.

"Я ухожу с поста директора фонда "Нужна помощь". С января я перестаю получать зарплату и принимать какие-либо управленческие решения в фонде, а в "Таких делах" я передам руководство через несколько месяцев", - написал медиаменеджер в четверг на своей странице в Facebook.

Среди причин, по которым он решил покинуть должность, Алешковский назвал усталость, выгорание и ненависть, с которой тот сталкивался в работе.

Новым директором фонда станет Софья Жукова. Сам медиаменеджер останется в фонде на общественных началах, в роли одного из членов совета фонда и учредителя. "То есть я буду принимать участие в решении каких-то стратегических вопросов относительно деятельности фонда, но не более <...> Помимо этого, я планирую развивать несколько проектов фонда в мировом масштабе", - уточнил общественный деятель.

Кроме того, Алешковский рассказал о планах фонда. "Мы хотим стать крупнейшим фондом в России, мы планируем начать работать на международной арене, мы планируем выпускать новые, востребованные сервисы, которые будут помогать миллионам людей", - написал он, уточнив, что в этом году организация решила полностью отказаться от иностранных грантов.