Ковид стал основной причиной почти 71,2 тыс. смертей в России в ноябре

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Коронавирус в ноябре стал основной причиной 80 126 смертей в России, но в 8 939 случаях это еще требует подтверждения, следует из опубликованных в четверг данных Росстата.

"COVID-19 как основная причина смерти. В ноябре 2021 года зафиксировано 71 187 таких случаев. COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования. Таких случаев в ноябре 8 939", - говорится в сообщении ведомства.

При этом коронавирус не стал основной причиной смерти, но повлиял на исход в 1 477 случаях в ноябре, еще у 5 924 он был выявлен, но не оказал влияния.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией за ноябрь зарегистрировал 36 726 летальных случаев. Разница в данных связана с тем, что штаб учитывает только те случаи, когда ковид стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

В ноябре 2020 года, по информации Росстата, от ковида умерли 25 107 человек (в 3 845 случаях это требует дополнительного подтверждения).

Уточненные данные за октябрь

В Росстате также привели уточненные данные за октябрь 2021 года. По информации ведомства, коронавирус в этом месяце стал основной причиной 69 645 смертей (в 9 288 из них это предполагается), а в 1 135 случаях он не был основной причиной, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений других болезней. Кроме того, у 4 764 умерших ковид диагностировали, но он никак не повлиял на исход.

Естесственная убыль населения

Естественная убыль населения России с января по ноябрь 2021 года включительно составила 945,1 тыс., что на 370,3 тыс. превысило показатель аналогичного периода прошлого года, следует из опубликованных в четверг данных Росстата.

По информации ведомства, за 11 месяцев 2021 года в стране родились более 1,28 млн детей, умерли 2,23 млн человек. За такой же период в 2020 году родились почти 1,31 млн детей, а 1,88 млн человек умерли.

С января по ноябрь 2021 года в России заключили 859,8 тыс. браков против 716,6 тыс. за 11 месяцев 2020 года. Число разводов составило 589,1 тыс. против 504,9 тыс. соответственно.