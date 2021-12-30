В России смертность в ноябре оказалась на 17% выше, чем год назад

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Смертность в России в ноябре на 17% превысила показатель аналогичного периода 2020 года, сообщила в четверг журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По официальным данным Росстата, смертность в ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 17%, в январе - ноябре 2021 года по сравнению с январем - ноябрем 2020 года - на 18,5%. Из общего прироста смертности в ноябре текущего года более 100% приходится на смертность от COVID-19, при этом смертность от других заболеваний снизилась на 9%", - рассказала она.

Согласно сведениям Росстата, в ноябре 2021 года в стране умерли более 257 тыс. человек против почти 220 тыс. в ноябре предыдущего года. С января по ноябрь включительно умерли 2,23 млн россиян против 1,88 млн за аналогичный период 2020 года.

"По оперативным данным, за 29 дней декабря текущего года по сравнению с 29 днями ноября текущего года смертность снизилась на 19,6%, при этом в структуре смертности преобладает смертность от COVID-19", - отметила Голикова.