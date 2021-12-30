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Путин дал гражданство РФ 90-летней экс-советнице Рейгана, писательнице Сюзанне Масси

Этим же указом президент дал гражданство нескольким уроженцам Франции - потомкам эмигрантов из России

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг дал российское гражданство американской писательнице, бывшему неформальному советнику президента США Рональда Рейгана по СССР Сюзанне Масси. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

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"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки", - говорится, в частности, в указе.

Этим же указом Путин дал гражданство РФ нескольким уроженцам Франции - потомкам эмигрантов из России. Среди них - 80-летний Димитри Корнилофф, 71-летний Серж Алекси (Сергей Алексеевич) Капнист, 41-летний Александр Поль Мурузи и 34-летний Димитрий Лисетт.

Сюзанна Масси - американская писательница, автор бестселлера "Земля Жар-птицы". В 1980-х годах она была неформальным советником Рейгана по Советскому Союзу.

В мае текущего года Масси в эфире телеканала НТВ обратилась к Путину с просьбой дать ей гражданство РФ, отметив, что она посвятила много лет своей жизни сближению народов России и США. В июне в кулуарах заседания Ливадийского клуба в Крыму Масси сказала журналистам, что гражданство ей нужно для написания книги в России.

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