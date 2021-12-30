В Элисте построили жилой дом для пострадавших от взрыва газа

ЭЛИСТА, 30 декабря. /ТАСС/. Строительство девятиэтажного дома для жителей Элисты, пострадавших от взрыва газовоздушной смеси в феврале 2020 года, завершилось, сообщил в четверг на своей странице в соцсети Instagram глава Калмыкии Бату Хасиков.

"В преддверии Нового года завершили строительство девятиэтажного дома для жителей, пострадавших от взрыва газовоздушной смеси в доме №15 второго микрорайона Элисты. Уже сейчас новоселы регистрируют право собственности на новые квартиры. Лично пообщался с земляками, чтобы услышать их мнения. Самое главное - довольны ли люди новым жильем", - написал он.

Власти региона постарались максимально повторить проект прежнего дома. Квадратура новых квартир соответствует прежнему жилью пострадавших, но выполнена с более современной планировкой. Дом построен с внутренней отделкой под ключ, есть автономное отопление, жилые помещения оборудованы сантехникой, уточнил Хасиков.

По словам главы республики, как только позволят погодные условия, проведут работы по благоустройству территории - озеленение двора, установка большой детской и спортивной площадок.

На возведение дома было направлено 178 млн рублей из бюджетов всех уровней, большая часть суммы - из федерального.

Инцидент произошел вечером 26 февраля 2020 года в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома № 15 во втором микрорайоне города. По итогам проведенной экспертизы жилой дом признали аварийным. Как было установлено судом, в одной из квартир на восьмом этаже по вине мужчины произошла утечка природного газа из сети газопотребления многоквартирного дома, образовалась взрывоопасная газовоздушная смесь. В результате произошел взрыв, из-за которого были частично разрушены пять квартир, стены подъезда и межкомнатные перегородки этажей.