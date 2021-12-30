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Пандемия COVID-19

В Греции за сутки выявили наибольшее число новых случаев ковида с начала пандемии

В стране за 24 часа умерли 72 человека

АФИНЫ, 30 декабря. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом в Греции за сутки увеличилось на 35 580, это максимальный прирост за 24 часа с начала пандемии. Об этом сообщила в четверг Национальная организация общественного здравоохранения страны.

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По ее данным, в стране за сутки умерли 72 человека, в реанимации находятся 636 пациентов. Общее число инфицированных коронавирусом за время пандемии составило 1 170 293. Всего умерли 20 708 человек. Население Греции составляет около 11 млн человек.

Предыдущий антирекорд по числу инфицированных был зафиксирован в Греции в среду - 28 828 случаев.

Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис сообщил в эфире греческого телеканала ERT1, что омикрон-штамм стал преобладающим в Греции, вытеснив дельта-штамм. В связи с этим он заявил об ожидании антирекордов по количеству инфицированных за сутки.

Теги
ГрецияПандемия COVID-19
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