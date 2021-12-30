После новогодних праздников в Молдавии ждут новой вспышки заболеваемости COVID-19

КИШИНЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Новая волна коронавирусной инфекции придет в Молдавию после новогодних праздников, хотя новый штамм "омикрон" в республике пока не обнаружен. С таким прогнозом выступил в ходе брифинга в четверг глава Национального агентства общественного здоровья Николай Желамски.

"Обычно волны доходят до нас чуть позже, чем они возникают в Европе. К середине января у нас может быть резкий рост заражений коронавирусом, полагаю, мы не сможем избежать его пятой волны. Наши люди мобильны, многие соотечественники вернутся домой на новогодние праздники", - пояснил чиновник. По его словам, после праздников чрезвычайная комиссия по общественному здоровью соберется на заседание, чтобы обсудить необходимость введения новых ограничений.

"На сегодня не существует клинических доказательств наличия в республике нового штамма "омикрон" - мы отобрали пробы у жителей разных населенных пунктов страны, включая Кишинев, но не обнаружили его. Если даже новый штамм есть в нашей стране, его носитель не контактирует с большим числом людей. В противном случае, учитывая повышенную заражаемость, этот вирус уже распространился бы на большей части страны", - рассказал Желамски. Он проинформировал, что в ходе стартовавшей в марте нынешнего года массовой вакцинации почти 29% населения уже получили две дозы вакцины от коронавируса.