В Петербурге в новогодние праздники начнут проектные работы для строительства моста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Проектно-изыскательные работы для строительства Большого Смоленского моста через Неву начнутся 3 января, в связи с чем движение транспорта в районе будущего сооружения ограничат. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе городской администрации.

"Государственной административно-технической инспекцией выдан ордер для проведения проектно-изыскательских работ на Дальневосточном проспекте и улице Коллонтай для проектирования и строительства Большого Смоленского моста. Основные работы будут проходить в проезжей части, поэтому принято решение для минимизации нагрузки на транспортное движение провести их в новогодние праздники", - рассказали в пресс-службе.

В связи с проведением работ в проезжей части с 3 января по 11 января ограничат движение транспорта по Дальневосточному проспекту от Зольной улицы до Воркутинской, и по улице Коллонтай от Дальневосточного проспекта до Нерчинской улицы.

Как ранее сообщал губернатор Петербурга Александр Беглов, разводной мост через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай будут строить в 2023-2028 годах. Он отмечал, что строительство переправы планируется вести за счет поступлений в городской бюджет от перерегистрации ПАО "Газпром" в Петербурге. Мост будет иметь транспортные развязки на проспект Обуховской обороны, Октябрьскую набережную, а также на пересечение Дальневосточного проспекта и улицы Коллонтай.