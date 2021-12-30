РПЦ заявила, что решение об образовании Патриаршего экзархата Африки окончательное

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Решение Священного синода Русской православной церкви об образовании Патриаршего экзархата Африки является окончательным, и "никаких отходов назад не будет". Об этом заявил в четверг патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).

"Конечно, мы не свернем, мы не свернем уже ниоткуда. Туда, куда мы заходим, мы ниоткуда выходить не будем. <…> На африканском направлении никаких отходов назад не будет, мы будем только укрепляться и расширяться", - сказал митрополит Леонид в эфире радиостанции "Вести FM", комментируя планы экзархата.

Он уточнил, что даже если в позиции признавшего украинских раскольников Александрийского патриарха Феодора или Александрийской патриархии и произойдут какие-то изменения, то в Русской православной церкви будут "разговаривать только с позиции того, что у нас уже есть, никто давать ничего обратно уже не будет".