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Пандемия COVID-19

В Бразилии школам и вузам запретили требовать ковид-паспорт

Им надлежит только соблюдать санитарные протоколы и предписания, говорится в распоряжении властей страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство Бразилии запретило учебным заведениям федерального подчинения требовать от сотрудников и учащихся подтверждения вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа для посещения очных занятий. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг в официальной печати - газете Diário Oficial da União.

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"Недопустимо, чтобы федеральные учебные заведения устанавливали требования по вакцинации от COVID-19 в качестве критерия допуска к очным образовательным занятиям. Им надлежит только соблюдать санитарные протоколы и предписания <...> Национального совета по образованию", - говорится в документе за подписью главы министерства образования Милтона Рибейру.

В Бразилии с населением 213 млн человек полностью привиты от коронавируса почти 143,3 млн. Свыше 15,5 млн жителей ревакцинированы, порядка 18 млн бразильцев не завершили основной прививочный курс. С начала пандемии в республике коронавирусом заразились более 22,2 млн человек, умерли почти 618 тыс. заболевших. На данный момент средний показатель смертности от COVID-19 находится на самом низком с апреля 2020 года уровне, что, по мнению местных экспертов, является следствием успешной прививочной кампании.

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БразилияПандемия COVID-19
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