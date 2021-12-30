Путин подписал законы о наказании за неполную уплату алиментов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о привлечении к административной и уголовной ответственности неплательщиков алиментов, даже если они частично перевели средства на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Законы были одобрены Советом Федерации 24 декабря, до этого, 21 декабря, их приняла в третьем чтении Госдума.

Один из законов дополняет статью 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) уточнением, согласно которому неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей без уважительных причин в течение двух месяцев "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением", повлечет наказание. Неплательщику, согласно действующей редакции КоАП, могут грозить исправительные работы на срок до 150 часов, арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей.

Второй закон вносит изменения в статью 157 Уголовного кодекса РФ, по которой сейчас предусмотрены наказания в виде исправительных и принудительных работ или лишения свободы на срок до одного года за неоднократную неуплату алиментов. Закон корректирует УК РФ таким образом, что неуплата в полном объеме средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей повлечет предусмотренное наказание. При этом неплательщик будет освобожден от ответственности при полном погашении задолженности.

Важность внесения изменений

Как поясняла член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина, оба закона направлены на устранение неопределенности в вопросе о том, что такое неуплата средств. Как пояснила сенатор, действующая редакция УК позволяет добиться прекращения уголовного дела или даже отказа в его возбуждении, если заплатить хотя бы маленькую сумму, это же применительно и к административному производству. "Поправки устраняют эту практику, потому что вводят четкое определение", - сказала Мизулина.

Сенатор опровергла звучащие в СМИ предположения о том, что теперь всех отцов будут сажать на скамью подсудимых. "Это не так, если отец добросовестный алиментоплательщик. Во-первых, если образовалась задолженность за два месяца, сначала может быть административная ответственность, а уголовная наступает, только если есть задолженность и он (должник) уже привлекался к административной [ответственности]", - сказала Мизулина. Она напомнила, что задолженность по алиментам на детей в России составляет сегодня 176 млрд рублей. При этом Федеральная служба судебных приставов, по словам сенатора, за 9 месяцев этого года смогла вернуть только 22 млрд, "то есть дети недополучают более 150 млрд рублей".