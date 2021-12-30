Кабмин предложил Думе упростить получение вида на жительство финалистами конкурсов РСВ

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство в четверг внесло в Госдуму законопроект об упрощении порядка получения вида на жительство в РФ для финалистов и победителей общероссийских конкурсов платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ). Текст опубликован в думской электронной базе.

"Законопроект направлен на упрощение порядка получения вида на жительство в Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства, являющимися финалистами и победителями общероссийских конкурсов платформы "Россия - страна возможностей", - говорится в пояснительной записке.

Разработчики указывают на то, что по общему правилу до получения вида на жительство иностранец обязан прожить не менее одного года по разрешению на временное проживание, которое выдается в пределах ежегодно утверждаемой кабмином квоты. Однако для некоторых категорий лиц это требование не действует. Это в том числе квалифицированные специалисты и краснодипломники российских вузов.

В пояснительных материалах указано, что целью конкурсов РСВ является "выявление талантливых и неординарных личностей", при этом заявки на участие поступают также и от иностранных граждан. Как утверждают в кабмине, предложенная законопроектом преференция позволит "вовлечь в процесс натурализации иностранных граждан, владеющих русским языком и желающих жить и работать в Российской Федерации, способных интегрироваться в российское общество".