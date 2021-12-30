NYT: США в январе одобрят бустерные прививки для детей 12-15 лет

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США в начале 2022 года одобрит применение бустерных доз вакцины от коронавируса, разработанной консорциумом Pfizer - BioNTech, для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее сведениям, регулятор примет соответствующее решение уже на следующей неделе, 3 января. Помимо этого медики планируют разрешить применение бустерной дозы вакцины для детей от 5 до 11 лет с ослабленной иммунной системой.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране с начала пандемии было зафиксировано около 1,8 млн случаев заражения коронавирусом в возрастной категории от 12 до 15 лет, 246 подростков этого возраста умерли от последствий заболевания.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, более 512,5 тыс. случаев заражения новым коронавирусом было выявлено в США во вторник, 28 декабря, что стало рекордным суточным приростом с начала пандемии.

Всего в США заразились коронавирусом свыше 53,7 млн человек, количество летальных исходов превышает 821 тыс. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.