Путин подписал закон об улучшении жилищных условий сотрудников МВД

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на улучшение жилищных условий сотрудников и пенсионеров органов внутренних дел. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был одобрен Советом Федерации 24 декабря, до этого, 22 декабря, его приняла в третьем чтении Госдума.

Согласно документу, нуждающиеся в жилье сотрудники МВД смогут выбрать - получить единовременную выплату или готовую квартиру. Кроме того, за уволенными со службы по состоянию здоровья или из-за изменения в штате будет сохранено право на получение выплаты для покупки жилья, а пенсионеры органов внутренних дел, которые отработали не менее 25 лет, смогут продолжать пользоваться служебными квартирами, пока ожидают жилье

Также предусматривается предоставление жилья сотрудникам МВД и пенсионерам, принятым до марта 2005 года на учет в качестве нуждающихся в жилье, с их согласия в населенных пунктах, расположенных не по месту жительства. Закон предусматривает и предоставление сотрудникам и гражданам РФ, уволенным со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий или имеющих право на получение единовременной выплаты, с их согласия жилого помещения в собственность.

Как отмечал ранее замминистра внутренних дел Игорь Зубов, сам факт службы в органах внутренних дел не дает оснований для получения ведомственного жилья.