{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Италии впервые суточное число заразившихся коронавирусом превысило 100 тыс.

За сутки в стране выявили 126 888 случаев заражения

РИМ, 30 декабря. /ТАСС/. Число случаев инфицирования коронавирусом в Италии за последние сутки составило 126 888, что стало новым максимумом в стране с начала пандемии. Как сообщило в четверг министерство здравоохранения республики, за последние 24 часа было проведено более 1,1 млн тестов.

За сутки от осложнений умерли 156 человек, общее количество летальных исходов в стране с начала пандемии превышает 137 тыс. Общее число инфицированных достигло почти 6 млн, вылечились более 5 млн человек.

Власти Италии с 10 января расширяют применение "супер-ковид-сертификата", который выдается в стране на основании справки о вакцинации или перенесенном заболевании. Данный документ будет необходим для проезда на транспорте, включая местный и региональный общественный транспорт. Такой сертификат будет также требоваться в гостиницах, на фестивалях и ярмарках, в бассейнах и оздоровительных центрах.

С 1 февраля 2022 года в Италии срок действия ковид-сертификата, выдаваемого после вакцинации, сокращается с девяти до шести месяцев.

Теги
ИталияПандемия COVID-19
РПЦ заявила, что решение об образовании Патриаршего экзархата Африки окончательное
Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид заявил, что организация будет только "укрепляться и расширяться"
Читать полностью