Затопленную в 1940-е годы колокольню Николаевского собора под Тверью открыли для посещения

ТАСС, 30 декабря. Колокольню Николаевского собора XIX века в городе Калязине Тверской области, затопленную в 1940-х годах при строительстве Угличского водохранилища, открыли для посещения после проведенной реставрации. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"За время реставрации культурного объекта специалистами выполнен большой объем работы. Усилен фундамент, восстановлены фасады и интерьеры, элементы из белого камня, из которого, в частности, выполнены все карнизы на всех шести ярусах колокольни. Отреставрированы часы и крест, автоматизирована система колокольного звона. Обновлены системы электроснабжения и архитектурного освещения, устроены межэтажные площадки и лестницы, проведено благоустройство территории", - говорится в сообщении.

Объект открыт для посещения туристами, он является градостроительной доминантой, центральным звеном в панораме города Калязина со стороны Волги. "Колокольня Николаевского собора известна далеко за пределами Российской Федерации. Это объект, интересный для туристов и историков, значимый символ духовного наследия Тверской области. Важно сохранить это уникальное сооружение для будущих поколений", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Колокольня Николаевского собора в Калязине построена в 1800-1801 годах. В 1940 году был утвержден проект Волгостроя, по которому предусматривалось искусственное расширение Волги, создание на ее акватории гидроэлектростанций. При строительстве Угличского водохранилища старая часть Калязина оказалась в зоне затопления, собор был разобран, а колокольню оставили в качестве маяка.

Ранее ТАСС сообщал, что необходимость проведения реставрационных и укрепительных работ на колокольне стала очевидна весной 2014 года. Из-за малоснежной зимы и спуска воды Угличское водохранилище обмелело, а памятник архитектуры впервые за несколько десятков лет оказался на суше. Тогда выяснилось, что возведенные вокруг колокольни гидротехнические сооружения разрушаются под действием воды, что может привести к утрате уникального культурного объекта.