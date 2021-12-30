В Хорватии продлили ограничения из-за распространения омикрон-штамма

Об этом сообщил в четверг журналистам после завершения заседания правительства вице-премьер, министр внутренних дел и глава Национального штаба гражданской защиты страны Давор Божинович.

"Эпидемиологические меры, которые сегодня продлены, вероятно, до следующей недели меняться не будут, сохраняются в силе до дальнейшего [периода], - подчеркнул Божинович. - Целый ряд эпидемиологов считает, что еще слишком рано, чтобы такое большое число новых заражений стало последствием [рождественских] праздничных собраний, а если они [праздники] не являются причиной, то тогда это "омикрон".

Первый случай заражения коронавирусом в республике был подтвержден 25 февраля прошлого года. В стране зарегистрировано более 709 тыс. заболевших, свыше 671 тыс. инфицированных выздоровели, 12 493 жителя в результате осложнений умерли.