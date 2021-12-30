Марина Хлебникова останется в больнице в праздничные дни

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в квартире, останется под стационарным наблюдением врачей в новогодние праздники. Об этом сообщил ТАСС в четверг директор артистки Данила Прайс.

Ранее в четверг телеканал "Рен ТВ" в своем Telegram-канале сообщил о выписке певицы.

"По поводу ситуации с выпиской Марины - это слухи. Во время новогодних праздников Марина будет находиться в больнице", - сказал собеседник агентства.

Пожар в квартире 56-летней певицы на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября. В экстренных службах сообщили ТАСС, что певица уснула с непотушенной сигаретой. Пострадали два человека, включая саму артистку. Ее госпитализировали в НИИ им. Н. В. Склифосовского, некоторое время она была подключена к аппарату ИВЛ.

В середине декабря Хлебникова записала аудиосообщение для поклонников, в котором рассказала, что сохраняет позитивный настрой и идет на поправку.