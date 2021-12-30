AFP: Париж смягчил ограничения на проезд британцев через Евротуннель в праздники

ПАРИЖ, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Франции смягчили введенные ранее ограничения на въезд жителей Великобритании через Евротуннель под Ла-Маншем на время зимних праздников. Об этом сообщает в четверг Agence France Presse со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел Франции.

Во французском министерстве отметили, что понимают проблему британских экспатов, которые отправились на родину, чтобы отметить Рождество, но не могут вернуться обратно в другие страны ЕС, где они проживают, из-за введенных Францией санитарных ограничений на въезд. В этой связи сотрудникам правоохранительных органов на франко-британской границе было дано указание более толерантно рассматривать такие случаи и позволить людям вернуться в страны пребывания.

Со среды британские автомобилисты жалуются на невозможность попасть во Францию через Евротуннель под проливом Ла-Манш, разделяющим Францию и Великобританию. В связи с последними распоряжениями правительства Франции, подданные Соединенного Королевства являются жителями третьих стран, не входящих в ЕС, а поэтому не могут попасть на территорию республики без уважительной причины или наличия французского вида на жительство даже для транзита в другую страну ЕС, отмечает Франс Пресс.

Примечательно, что аналогичные ограничения распространились и на тех, кто добирается до материка на паромах: британская компания P&O Ferries опубликовала предупреждение о том, что во Францию могут въехать только те, кто имеет гражданство или вид на жительство в этой стране. Однако в МВД республики заверили, что последние послабления коснутся и этого вида транспорта.