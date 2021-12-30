В Чехии в начале 2022 года определят возможность выдачи Украине россиянина Франчетти

ПРАГА, 30 декабря. /ТАСС/. Пражская прокуратура в начале 2022 года определит возможность выдачи Украине задержанного в столице Чехии 12 сентября гражданина РФ Александра Франчетти, которого киевские власти обвиняют в антигосударственной деятельности, за что ему грозит восемь лет заключения. Со ссылкой на пресс-секретаря столичной прокуратуры Алеша Цимбалу об этом сообщило в четверг Чешское радио.

"Что касается пражской прокуратуры, где находится запрос органов юстиции Украины о выдаче гражданина РФ Александра Франчетти, то расследование по делу, как предполагается, будет завершено в начале будущего года", - сказал Цимбала. Он особо подчеркнул, что задача прокуратуры - установить, имеются ли законные препятствия для передачи россиянина Украине.

Если прокуратура придет к выводу о возможности передачи Франчетти Украине, то решение об этом должен принять суд, напомнил Цимбала. Между тем, согласно чешскому законодательству, последнее слово в деле экстрадиции по запросу иностранного государства остается за министром юстиции. Он может самостоятельно принять решение о судьбе россиянина.

Ситуация на контроле в МИД РФ

Пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин проинформировал ТАСС, что российское дипломатическое представительство внимательно отслеживает развитие ситуации с Франчетти.

"Посольство продолжает отслеживать ситуацию вокруг Александра Франчетти и осуществлять необходимую консульскую поддержку", - сказал Брякин, отметив, что дипломаты находятся в постоянном контакте с родными россиянина и его адвокатами.

14 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство держит ситуацию с Франчетти на контроле. По ее словам, посольству России в Праге даны соответствующие указания, дипломаты наладили рабочее взаимодействие с представителями защиты, чешскими правоохранительными органами и дочерью Франчетти, которая находится в Чехии.

Захарова также отметила, что в связи с решением городского суда Праги поместить российского гражданина под стражу особое внимание уделяется соблюдению его законных прав, в том числе с учетом актуального состояния здоровья. Кроме того, сотрудники МИД РФ находятся в контакте с его сестрой, проживающей в Воронеже. РФ добивается скорейшего освобождения своего гражданина, на это настроена и защита задержанного, заключила Захарова.

Городской суд Праги 14 сентября принял решение взять под стражу Франчетти из опасений, что он может покинуть Чехию. По данным СМИ, задержание россиянина на основании выданного Киевом международного ордера на арест связано с его активным участием в 2014 году в событиях, приведших к воссоединению Крыма с Россией.