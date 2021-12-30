США направили на базу в Сирии груз с материально-техническими средствами

БЕЙРУТ, 30 декабря. /ТАСС/. Американские военнослужащие доставили на контролируемую ими военную базу в сирийской провинции Хасеке груз с материально-техническими средствами. Об этом сообщило в четверг агентство SANA, ссылаясь на местные источники.

Согласно сведениям агентства, из соседнего Ирака в Сирию переправилась колонна из 40 грузовых транспортных средств. Утверждается, что колонна проследовала в сторону американской базы в районе Румейлан на северо-востоке Хасеке.

Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС), которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре, еще пять - в соседней провинции Хасеке. В конце 2019 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих, одной из главных задач которых будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны. В Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.