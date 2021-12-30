Германия перестанет отправлять на карантин вакцинированных британцев

ЛОНДОН, 30 декабря. /ТАСС/. Власти ФРГ с 4 января отменяют требование об обязательном прохождении 14-дневного карантина для прибывающих в страну британцев, которые сделали прививку от коронавируса. Кроме того, как сообщило в четверг германское посольство в Лондоне, им не нужно будет сдавать при въезде ПЦР-тест.

Отмечается, что измененные правила будут также распространяться на "людей, у которых есть веская причина приехать" в страну. Глава Минтранса Великобритании Грант Шэппс приветствовал в Twitter решение правительства ФРГ.

Германские власти 22 декабря ужесточили правила въезда из Соединенного Королевства на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Соответствующие изменения были осуществлены после того, как Великобритания попала в список стран с широким распространением мутаций, составляемый специализирующимся на вирусологии Институтом Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).