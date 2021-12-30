{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Регулятор США призвал избегать морских круизов в связи с омикрон-штаммом

Рекомендация распространяется на всех граждан вне зависимости от их статуса вакцинации

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Американский регулятор порекомендовал всем гражданам воздержаться от морских круизов в связи с ростом заболеваемости ковидом и распространением омикрон-штамма коронавируса. Об этом в четверг сообщается в рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

На эту тему
Что известно об омикрон-штамме коронавируса
Что известно об омикрон-штамме коронавируса

"Даже полностью привитые путешественники рискуют заразиться и поспособствовать распространению коронавируса", - говорится в сообщении. В связи с этим рекомендация распространяется на всех граждан вне зависимости от их статуса вакцинации.

ЦКПЗ советует тем гражданам, которые отправятся в круиз, несмотря на рекомендацию, полностью привиться, в том числе бустерной дозой. Непривитым пассажирам рекомендуется самоизолироваться на пять дней после окончания путешествия.

Также всем пассажирам рекомендуется сдать тесты на коронавирус за 1-3 дня до путешествия и спустя 3-5 дней после возвращения. Ношение масок обязательно на протяжении всего круиза.

За последний месяц вспышки COVID-19 были зафиксированы на нескольких круизных лайнерах, принадлежащих американским компаниям Norwegian, Carnival Cruise Lines и Royal Caribbean.

Теги
СШАПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В двух главных святынях ислама в Саудовской Аравии вновь ввели ограничения из-за COVID-19
В мечети Аль-Харам в Мекке и в мечети Пророка в Медине обязательными правилами вновь становятся ношение медицинских масок и ограничение числа паломников
Читать полностью