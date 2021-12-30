Регулятор США призвал избегать морских круизов в связи с омикрон-штаммом

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Американский регулятор порекомендовал всем гражданам воздержаться от морских круизов в связи с ростом заболеваемости ковидом и распространением омикрон-штамма коронавируса. Об этом в четверг сообщается в рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

"Даже полностью привитые путешественники рискуют заразиться и поспособствовать распространению коронавируса", - говорится в сообщении. В связи с этим рекомендация распространяется на всех граждан вне зависимости от их статуса вакцинации.

ЦКПЗ советует тем гражданам, которые отправятся в круиз, несмотря на рекомендацию, полностью привиться, в том числе бустерной дозой. Непривитым пассажирам рекомендуется самоизолироваться на пять дней после окончания путешествия.

Также всем пассажирам рекомендуется сдать тесты на коронавирус за 1-3 дня до путешествия и спустя 3-5 дней после возвращения. Ношение масок обязательно на протяжении всего круиза.

За последний месяц вспышки COVID-19 были зафиксированы на нескольких круизных лайнерах, принадлежащих американским компаниям Norwegian, Carnival Cruise Lines и Royal Caribbean.