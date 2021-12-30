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Пандемия COVID-19

В ФРГ задержан мужчина, опубликовавший видео с угрозами в адрес властей из-за карантина

В распространенной ранее видеозаписи мужчина требовал от властей отмены карантинных мер и обязательной для военных вакцинации против коронавируса

БЕРЛИН, 30 декабря. /ТАСС/. Мужчина, который назвал себя военнослужащим ВС ФРГ, задержан за публикацию в интернете видео с угрозами в адрес властей страны из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщил в четверг представитель баварской полиции.

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Подозреваемый был задержан около 19:00 (21:00 мск) на площади Одеонcплац в Мюнхене. В распространенной ранее видеозаписи длительностью около минуты мужчина, называвший себя обер-фельдфебелем, требовал от властей отмены карантинных мер и обязательной для военных вакцинации против коронавируса. "Это предупреждение", - сказал он, дав властям время "до завтра", чтобы они заявили свою позицию. В тексте, сопровождающем видео, говорится о том, что "солдаты готовы к диалогу до 16:00 завтрашнего дня".

Бундесвер и баварская полиция начали проверку публикации. В Минобороны ФРГ подчеркнули, что видео содержит угрозы в адрес государства, которые неприемлемы. По некоторым данным, мужчина в прошлом уже призывал к насилию и борьбе против ограничений, введенных властями.

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ГерманияПандемия COVID-19
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