Франция направит €2 млн на устранение последствий тайфуна "Раи" на Филиппинах

ПАРИЖ, 30 декабря. /ТАСС/. Франция поддержит Филиппины в ликвидации последствий тайфуна "Раи", унесшего жизни почти 400 человек, и направит в общей сложности €2 млн на гуманитарную помощь, в том числе по линии ООН. Об этом сообщило в четверг вечером Министерство иностранных дел Франции.

"Для удовлетворения самых неотложных нужд и поддержки усилий властей Филиппин МИД Франции мобилизует через свой Центр кризисов и поддержки €1 млн в качестве срочной помощи", - говорится в заявлении. Данные средства, в частности, пойдут на спонсирование деятельности французской неправительственной организации ACTED, а также французского и филиппинского Обществ Красного Креста. На них закупят "тысячи гигиенических и семейных пакетов помощи", а также материалы для экстренного восстановления разрушенных и поврежденных жилищ.

"Кроме того, в ответ на призыв ООН министерство приняло решение выделить €1 млн Всемирной продовольственной программе и ЮНИСЕФ", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Сильнейший в этом году тайфун "Раи" обрушился на центральную часть Филиппинского архипелага 16 декабря, вызвав наводнения и оползни. От удара стихии, согласно последним данным, погибли 397 жителей, 1 147 пострадали, 83 числятся пропавшими без вести. По предварительным оценкам, тайфун нанес ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству на сумму 16,71 млрд песо ($330,7 млн) и 5,34 млрд песо ($105,7 млн) соответственно. Кроме того, стихия полностью разрушила более 167,4 тыс. жилых домов, пострадали 508,7 тыс. строений.

Более 4,23 млн жителей республики в различной степени были затронуты стихией. В 284 населенных пунктах до сих пор есть перебои с электричеством, в 161 городе электроснабжение полностью восстановлено.