{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Гинцбург призвал россиян не вызывать Деда Мороза на дом

Лучше поздравить ребенка самостоятельно, отметил директор Центра им. Гамалеи
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Вызов Деда Мороза на дом в период пандемии коронавируса может быть не самой лучшей идеей. Чтобы поздравить ребенка родители могут нарядиться самостоятельно, считает директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Я бы не стал приглашать в это время Деда Мороза, а на месте родителей сам бы бороду купил и поздравил, чтобы не отменять и не портить ребенку праздник, а заодно его устроить и себе", - сказал он ТАСС.

Говоря о посещении массовых мероприятий для детей Гинцбург отметил, что дети сегодня очень подвержены заражению коронавирусом и поэтому нужно быть осторожным. "Некоторые дети бессимптомно переболели, поэтому если родители уверены, что у его ребенка хорошие защитные титры, значит, ребенок защищен. Если родители не располагают информацией, что ребенок переболел или имеет высокий уровень антител, то лучше вообще ребенка не водить. А если водить, то средства индивидуальной защиты - маски, респираторы, с моей точки зрения необходимы", - заключил он.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков сообщил ТАСС, что вызвать Деда Мороза на дом безопаснее с эпидемической точки зрения, чем ходить с ребенком на праздничные мероприятия.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Гинцбург, Александр Леонидович
Пандемия COVID-19
На Кипре четвертый день подряд фиксируется антирекорд по числу случаев ковида
За день выявили 3 851 случай заражения
Читать полностью