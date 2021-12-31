Гинцбург призвал россиян не вызывать Деда Мороза на дом

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Вызов Деда Мороза на дом в период пандемии коронавируса может быть не самой лучшей идеей. Чтобы поздравить ребенка родители могут нарядиться самостоятельно, считает директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Я бы не стал приглашать в это время Деда Мороза, а на месте родителей сам бы бороду купил и поздравил, чтобы не отменять и не портить ребенку праздник, а заодно его устроить и себе", - сказал он ТАСС.

Говоря о посещении массовых мероприятий для детей Гинцбург отметил, что дети сегодня очень подвержены заражению коронавирусом и поэтому нужно быть осторожным. "Некоторые дети бессимптомно переболели, поэтому если родители уверены, что у его ребенка хорошие защитные титры, значит, ребенок защищен. Если родители не располагают информацией, что ребенок переболел или имеет высокий уровень антител, то лучше вообще ребенка не водить. А если водить, то средства индивидуальной защиты - маски, респираторы, с моей точки зрения необходимы", - заключил он.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков сообщил ТАСС, что вызвать Деда Мороза на дом безопаснее с эпидемической точки зрения, чем ходить с ребенком на праздничные мероприятия.