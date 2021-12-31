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Новый год и Рождество

Эксперт предупредил, что за новогодний стол нельзя садиться голодным

По словам диетолога, если человек будет голодать накануне праздника, а потом много съест за праздничным столом, то это создаст серьезную нагрузку для желудочно-кишечного тракта

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Человек должен сесть за новогодний стол с чувством сытости, чтобы избежать переедания ночью. Об этом ТАСС сообщила доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева.

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"31 декабря голодным быть плохо. Человек должен подойти к новогоднему столу с чувством сытости и, соответственно, праздник удастся, он не переест ночью и будет контролировать свое пищевое поведение", - сказала она.

По ее словам, если человек будет голодать накануне праздника, а потом много съест за праздничным столом, то это создаст серьезную нагрузку для желудочно-кишечного тракта.

"В течение всего дня 31 декабря обязательно надо есть традиционно: и завтрак, и обед, и не поздний ужин, достаточно плотный и по насыщенности. В составе должен быть и белок, и растительные волокна", - добавила Королева.

Диетолог отметила, что в Новый год лучше отдать предпочтение блюдам из птицы или рыбы, а также овощам и цитрусовым. Также она призвала не злоупотреблять шампанским в новогоднюю ночь.

"После боя курантов можно сделать выбор в пользу красного или белого вина, но выбрать именно один напиток для себя, которым вы воспользуетесь на протяжении всей новогодней ночи", - добавила она.

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