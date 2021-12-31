На Кипре четвертый день подряд фиксируется антирекорд по числу случаев ковида

НИКОСИЯ, 31 декабря. /ТАСС/. Новый антирекорд суточного прироста инфицированных коронавирусом - уже четвертый кряду - установлен в греческой части Кипра на фоне быстрого распространения омикрон-штамма. Об этом сообщило вечером в четверг Министерство здравоохранения Республики Кипр.

В четверг был выявлен 3 851 случай заражения по итогам 114 743 тестов. В среду на юге острова было выявлено 3 002 новых случая после получения результатов 118 894 анализов. Таким образом, за сутки доля инфицированных среди сдавших тесты выросла с 2,52% до 3,36%. Общее количество случаев заражения коронавирусом с начала пандемии в греческой части Кипра достигло 161 779.

Минздрав также сообщил о смерти от ковида за последние сутки одного пациента, общее число жертв пандемии на юге острова достигло 636. Средний возраст умерших от вызываемой коронавирусом болезни - 76 лет. В настоящий момент в лечебных учреждениях греческого юга Кипра находятся 178 пациентов с симптомами ковида. Состояние 85 из них расценивается как тяжелое.

На турецком севере Кипра в четверг также умер один инфицированный и было выявлено 306 новых носителей вируса.

Для противодействия распространению омикрон-штамма в греческой части Кипра с 30 декабря был введен целый ряд дополнительных ограничений. В частности, теперь для посещения свадеб, крестин, любых приемов, музыкальных площадок и т. д. необходимо предъявлять результаты экспресс-тестов сроком давности не более 24 часов, при этом ревакцинированные лица избавлены от этой необходимости. Численность присутствующих на таких мероприятиях, так же как и в заведениях общественного питания, не должна превышать 300 человек. В ресторанах уже введен запрет на танцы.

С минувшего дня максимально разрешенная заполняемость трибун зрителями сокращена с 75% до 50%. Также был введен запрет на посещение пациентов больниц, за исключением случаев крайней необходимости и только при наличии разрешения со стороны администрации лечебных учреждений.