Джонсон: успешная программа ревакцинации позволила Британии избежать ковидных ограничений

"Выступая в преддверии Нового года, [должен сказать, что] мы достигли своей цели, вдвое увеличив темпы бустерной вакцинации. Это стало возможным благодаря огромным усилиям всей нации. Хотя, разумеется, я призываю всех быть осторожными и сдавать тест, если вы собираетесь посещать общественные места", - подчеркнул глава британского правительства в видеоролике, размещенном на его страницах в различных социальных сетях. Он добавил, что программа ревакцинации позволила стране "оставаться наиболее открытой экономикой и обществом среди крупнейших европейских стран".

"Какие бы вызовы судьба ни бросала нам и насколько бы тревожно нам ни было в ближайшие недели и месяцы в свете омикрон-штамма и увеличивающихся показателей госпитализации, одно мы можем сказать с уверенностью: наше положение в это 31 декабря несравнимо лучше, чем в прошлом году", - отметил Джонсон.

Кроме того, он отдельно обратился к тем жителям королевства, которые еще не сделали прививку. "Я хочу напрямую обратиться ко всем тем, кто еще не полностью вакцинировался. Люди, которые думают, что заболевание их не затронет, [вам следует] посмотреть на тех, кого сейчас доставляют в больницы, на их месте могли быть вы. Взгляните на реанимационные отделения и жалкие, ненужные страдания тех, кто не сделал бустерную прививку, на их месте могли быть вы. Поэтому поставьте себе цель на новый год, которая куда легче, чем похудеть или вести дневник, сходите в [прививочный] пункт или запишитесь онлайн", - заключил Джонсон.

Программа ревакцинации

В настоящий момент в Великобритании активно ведется кампания вакцинации населения бустерной дозой, стартовавшая 16 сентября. За последние сутки третья инъекция была сделана 435,2 тыс. человек. За последние семь дней, несмотря на рождественские выходные, третью дозу получили 1,8 млн человек, ревакцинацию в общей сложности прошли 58,3% жителей королевства старше 12 лет (33,5 млн человек). Обе дозы вакцины получили 82,4% населения в возрасте от 12 лет (47,3 млн пациентов). В среду Джонсон рассказал, что около 90% пациентов в стране, госпитализированных с коронавирусом, не сделали бустерный укол.

Ранее британские СМИ сообщили, что на фоне успешной кампании ревакцинации и получения научных данных о пониженной вероятности госпитализации с доминирующим омикрон-штаммом коронавируса правительство королевства пока не намерено прибегать к новым ограничительным мерам. Последние ограничения были приняты 8 декабря: работодателям рекомендовали вернуть сотрудников на удаленную работу, а ношение масок вновь стало обязательным в большинстве закрытых помещений и транспорте. Кроме того, впервые на территории Англии было введено требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов.