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Гинцбург: бокал шампанского в новогоднюю ночь не ухудшит выработку антител после прививки

При этом ученый отметил, что злоупотребление алкогольными напитками в целом пагубно влияет на организм

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Один или два бокала шампанского в новогоднюю ночь не повлияют существенно на выработку антител к коронавирусу у тех, кто незадолго вакцинировался от ковида. Однако злоупотреблять алкоголем не стоит, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Полностью в новогоднюю ночь не обязательно отказываться от алкоголя, один-два бокала <...> антителам, не помешают", - рассказал он.

При этом ученый отметил, что злоупотребление алкогольными напитками в целом пагубно влияет на организм. "Злоупотребление алкоголем влияет на иммунную систему отрицательно, угнетает работу иммунных клеток и сужает сосуды. У людей, которые склонны к гипертонии, это еще один дополнительный фактор риска инсультов и инфарктов. В целом алкоголь ослабляет иммунитет и впоследствии повышает подверженность заражению коронавирусом", - заключил он.

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РоссияНовый год и РождествоПандемия COVID-19Гинцбург, Александр Леонидович
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