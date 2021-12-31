Служба гражданской обороны Кипра из-за ливней получила около 150 сигналов о помощи

НИКОСИЯ, 31 декабря. /ТАСС/. Около 150 сигналов о помощи получили в четверг власти Кипра в связи с последствиями обрушившихся на остров проливных дождей, при этом большинство сообщений поступило из провинции Никосия. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель Кипрской пожарно-спасательной службы Андреас Кеттис.

"После последнего подсчета звонков, полученных Управлением гражданской обороны в связи с дождем, их число достигло 147. В провинции Никосия зафиксировано 139 инцидентов", - написал он.

В течение дня пожарным пришлось откачивать воду из затопленных подвалов в жилых домах и магазинах, а также прочищать канализацию. Вместе с полицейскими сотрудники пожарно-спасательных бригад также занимались вызволением водителей и пассажиров из застрявших в потоках воды автомашин. Такие случаи наблюдались на низменных участках дорожного ландшафта и в тех местах, где дороги пересекают по небольшим мостам крупнейшую реку острова Педиэос, протекающую через столицу страны Никосию. Почти весь год эта река представляет собой высохший овраг, но на этот раз она местами выходила из берегов и даже затапливала дорожное полотно.

Метеорологическая служба Кипра еще в среду распространила желтое предупреждение об опасностях, связанных с ливнями. Оно действовало до 17:00 по местному времени (18:00 мск) в четверг, после чего было распространено новое предупреждение на очередные сутки - до 17:00 в пятницу, но только уже более высокого - оранжевого - уровня. Синоптики ожидают, что за указанные 24 часа на острове выпадет от 85 до 100 мм осадков, но только на этот раз самый сильный их фронт будет располагаться уже не над Никосией, а над западной частью острова и в горах Троодос. Однако в ночь с четверга на пятницу в Никосии по-прежнему идет проливной дождь.

В четверг в самых высокогорных районах Кипра ряд дорог засыпало снегом. По этой причине полиция разрешила движение по ним только автомашинам с полным приводом и цепями противоскольжения (зимней резины на Кипре нет из-за традиционного отсутствия климатической зимы даже в самых высоко расположенных населенных пунктах острова). На большинстве автодорог Кипра в четверг скопилось огромное количество влаги, из-за чего их покрытие стало скользким. Поэтому полиция рекомендует жителям острова воздержаться от выездов из дома или офиса без крайней необходимости.