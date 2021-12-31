В штате Колорадо начали эвакуацию десятков тысяч жителей из-за лесных пожаров

ТАСС? 31 декабря. Власти округа Боулдер в штате Колорадо приступили к эвакуации жителей нескольких населенных пунктов из-за лесных пожаров, распространение которых ускорилось из-за сильного ветра. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter окружного отделения Национальной метеорологической службы США в четверг.

"Пожалуйста, приготовьте набор для эвакуации со всеми важными документами, лекарствами <...> [на случай], если для вашего места жительства будет отдан приказ об эвакуации", - указано в заявлении.

Как сообщается в Twitter управления Боулдера по чрезвычайным ситуациям, на территории округа были открыты несколько эвакуационных пунктов.

По данным агентства AP, эвакуация, в частности, проводится из населенных пунктов Луисвилл, где проживают около 21 тыс. человек, и Супериор с населением порядка 13 тыс. человек. Луисвилл и Супериор расположены неподалеку от административного центра Колорадо города Денвер.

Согласно прогнозам метеорологов, к вечеру четверга скорость ветра заметно снизится. Самый сильный порыв ветра скоростью около 44,7 м/с был зафиксирован в окрестностях Денвера.