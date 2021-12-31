Празднование Нового года в центре Петропавловска-Камчатского перенесли из-за непогоды

ТАСС, 31 декабря. Власти Петропавловска-Камчатского перенесли празднование Нового года на площади в центре города на 1 января из-за сильного ветра. Об этом ТАСС сообщил глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин.

"Праздничная программа, которая планировалась на 31 декабря, переносится на 1 января. Вся программа начнется завтра в 17 часов, салют запланирован на 20:00 (11:00 мск). Будем надеяться, что погода улучшится", - сказал Брызгин. На площади в центре Петропавловска у главной елки города планировался праздничный концерт, должны были работать тематические площадки, игровые зоны.

В пятницу на территорию Камчатки начал оказывать влияние тихоокеанский циклон с ветром и метелью. Ожидается ветер, скорость которого может достигать 25-30 м/с, в порывах до 45-48 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.