Во Владивостоке начали подключать к теплу дома после аварии на теплосетях

ТАСС, 31 декабря. Специалисты завершили ремонтные работы после аварии на теплосетях в районе проспекта Красного Знамени во Владивостоке. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

"Ремонтные работы завершены на участке Красного Знамени, 30. Начинается запуск теплосистемы по следующим адресам: Башидзе, 5, 6, 8, 10, 12; Красного Знамени проспект, 30; Московская, 11, 13, 15; Советская, 29, 29а", - говорится в сообщении.

На этом участке прямо на теплотрассе незаконно стоят более 10 гаражей, из-за чего не могла проехать спецтехника. Люди ночью практически вручную проводили земляные работы. Сам порыв находился возле гаража, участок трубы демонтировали и заменили на новый.

Накануне жители 41 многоквартирного дома во Владивостоке остались без отопления из-за двух аварий на теплосетях, в 13 из этих домов также нарушено горячее водоснабжение, в том числе в детском саду.