В Канаде установлен новый суточный максимум заболеваемости ковидом

ОТТАВА, 31 декабря. /ТАСС/. Очередной рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом за сутки установлен в четверг в Канаде. По данным Минздрава, за последние 24 часа в стране зарегистрированы 39 818 заболевших. Предыдущий максимум был зафиксирован в среду - 32 тыс. случаев COVID-19.

Причиной столь значительного роста числа инфицированных стало стремительное распространение в Канаде омикрон-штамма коронавируса. Общее количество заразившихся в стране сейчас превышает 233,2 тыс. Канадские регионы во вторник сообщили о 27 летальных исходах, связанных с COVID-19. Лишь один северный регион - Нунавут - не передал информацию о новых заболевших.

В связи с распространением омикрон-штамма власти на местах серьезно ужесточили карантинные ограничения. Как правило, они касаются снижения на 50% разрешенного уровня заполняемости ресторанов, культурно-развлекательных учреждений и спортивных сооружений. Многих госслужащих и сотрудников частных компаний перевели на удаленный режим работы. В Квебеке в пятницу вводится комендантский час, который будет действовать с 22:00 до 05:00.

На прошлой неделе власти Канады объявили, что возобновляют программы финансовой помощи тем гражданам, которые из-за этих ограничений вынуждены временно оставаться без работы и не получают достаточной прибыли от своих предприятий малого бизнеса.