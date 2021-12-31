Туристический центр ремесла создадут в 2022 году на юге Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 31 декабря. /ТАСС/. Центр ремесла для привлечения туристов создадут в Минусинске на юге Красноярского края. Проект "Усадьба мастеров" получил поддержку регионального агентства по туризму, сообщила ТАСС представитель компании "Шевтур", организатора центра Алина Шевергина.

"Мы получили грантовую поддержку от агентства по туризму. Проект "Усадьба мастеров" начнет реализовываться с марта 2022 года. Город Минусинск старый и когда-то славился своими ремесленниками, которые делали красивое стекло, глиняную посуду. Сейчас в городе нет ни одного гончарного круга, а это интересно и детям, и взрослым. И мы решили внести свою лепту в возрождение ремесла", - сообщила Шевергина.

По словам Шевергиной, на средства гранта будут приобретены гончарные круги, ткацкие станки, специальные механизмы для выдувания стекла. Открыть центр предполагается к марту следующего года.

Минусинск был основан в 1739 году в месте впадения речки Минусы в судоходный проток Енисея. С образованием Енисейской губернии в 1822 году получил статус города и уездного центра. Сейчас в городе проживает около 68 тыс. человек. Территория Минусинского района является популярным местом отдыха для туристов, на территории района расположены источники с целебной водой, в том числе Тагарское озеро, базы отдыха и гостевые дома для отдыха. Популярные виды отдыха - водные развлечения и рыбалка.