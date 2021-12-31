Музей на Алтае увеличил количество дней показа мумии алтайской принцессы на каникулах

ТАСС, 31 декабря. Национальный музей имени Анохина в Республике Алтай в период предстоящих новогодних каникул увеличил число дней, в которые для туристов и жителей региона откроют главный экспонат - мумию знатной женщины, широко известную как "принцесса Укока". Для просмотра в праздники она будет доступна три дня - 5,7 и 9 января, сообщила ТАСС директор музея Римма Еркинова.

В соответствии с верованиями коренных алтайцев, которые после обнаружения уникальной находки на плато Укок в Республике Алтай выступали против ее демонстрации и требовали захоронить мумию, "принцессу Укока" содержат в специальном саркофаге и открывают для осмотра лишь в определенные дни в соответствии с лунным календарем. На убывающую луну саркофаг закрывают, и только во время новолуния есть периоды, когда мумию могут увидеть посетители музея.

"В этом году новолуние у нас выпадает на 2 января, соответственно, на третий день, а это 5 января, можно будет увидеть принцессу. Это будет среда. Также покажем ее в пятницу и воскресенье - 7 и 9 января. В эти праздничные дни "принцесса Укока" будет открыта. Раньше мы показывали ее меньше дней, но люди специально приезжают к нам, чтобы ее увидеть, популярность высока,поэтому в связи с тем, что сохранность ее хорошая, мы прибавили еще один день", - сказала Еркинова.

Она отметила что в период праздничных дней музей будет работать для гостей с QR-кодами о вакцинации против коронавируса. "Народ к нам активно ходит на праздники, люди хотят отойти от стола, а детям нужно побегать - у нас есть такая возможность", - подчеркнула собеседница.

Национальный музей им. Анохина является одной из наиболее популярных достопримечательностей Республики Алтай. В нем хранятся уникальные коллекции, собранные в ходе археологических исследований, большое собрание картин известного алтайского художника Григория Чорос-Гуркина. Отдельная экспозиция посвящена археологическим раскопкам на плато Укок.

О мумии

"Принцесса Укока" - мумия девушки, найденная во время раскопок на могильнике V-III веков до нашей эры Ак-Алаха в 1993 году. Находка была названа одной из самых значимых в мировой археологии второй половины ХХ века. Мумия хорошо сохранилась, она обнаружена с многочисленными татуировками и качественно изготовленной одеждой, с шестью захороненными с ней лошадьми. В связи с этим был сделан вывод о высоком статусе погребенной - она принадлежала к высшим слоям общества.

Согласно верованиям коренного населения Алтая, "принцесса" охраняла так называемый "зев земли" - вход в "подземное царство". После того, как ее тело было вывезено с места захоронения, по поверьям алтайцев, двери в потусторонний мир оказались открыты. До 2012 года мумия хранилась в музее Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН в Новосибирске, что вызывало недовольство среди жителей Республики Алтай. В 2012 году мумию вернули на Алтай, с тех пор она хранится в Национальном музее Республики им. Анохина. Специально для нее спроектирован саркофаг, в который встроены уникальные приборы климат-контроля, создающие постоянные условия: температуру воздуха плюс 17 градусов и влажность 54%.